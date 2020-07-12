Песков назвал невеждами и безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Люди, которые отрицают опасность коронавируса, как минимум невежды, а в худшем случае — безумцы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

— Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае — безумцами. Эта болезнь существует, и эта болезнь особенная, временами страшная, — отметил Песков.

Напомним, сегодня стало известно, что российская вакцина от коронавируса успешно прошла клинические испытания, а первая группа добровольцев будет выписана уже через несколько дней. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране началась работа над специальной вакциной от коронавирусной инфекции для детей.