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Песков назвал невеждами и безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Он отметил, что болезнь действительно существует и временами её последствия страшные.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Люди, которые отрицают опасность коронавируса, как минимум невежды, а в худшем случае — безумцы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Как минимум они кажутся невеждами, в худшем случае безумцами. Эта болезнь существует, и эта болезнь особенная, временами страшная, — отметил Песков.

Напомним, сегодня стало известно, что российская вакцина от коронавируса успешно прошла клинические испытания, а первая группа добровольцев будет выписана уже через несколько дней. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране началась работа над специальной вакциной от коронавирусной инфекции для детей.

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