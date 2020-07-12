Учёные выяснили, что заразность коронавируса выросла почти в два раза

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем CoViD-19, сделал болезнь ещё заразнее. Мутация повысила контагиозность вируса почти в два раза, сообщает китайское издание South China Morning Post.

— Исследование в Гонконге подтвердило указанную тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной – трёх в марте до четырёх в настоящее время, — отмечается в публикации.

При этом смертоносность вируса осталась на том же уровне, так как мутация сказалась лишь на способности к распространению вируса. Следовательно, более опасным для людей коронавирус не стал.