Американский врач предупредил о третьей волне коронавируса

Американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса. Она может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом, рассказал он в интервью Deutsche Welle.

— Это что-то вроде трёхактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий, — отметил он.

Крилич пояснил, что начало новой волны зависит от разных факторов. Например, как быстро подготовят вакцину от заболевания или насколько ответственно население будет соблюдать меры безопасности. При этом заявления о скором появлении вакцины он назвал попыткой выдать желаемое за действительное.

Отметим, американский специалист говорит о третьей волне коронавируса, потому что в США сейчас наблюдается вторая — резкий рост возобновился после некоторого спада. В отношении России же скорее можно говорить о второй волне, потому что сейчас наблюдается спад после первой. Да и в перспективу нового подъёма заболеваемости верят не все. Хотя Минздрав напоминает, что "война ещё не закончена".

Инфографика от "Яндекса"