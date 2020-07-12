Американский врач предупредил о третьей волне коронавируса

Американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса. Она может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом, рассказал он в интервью Deutsche Welle.
— Это что-то вроде трёхактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий, — отметил он.
Крилич пояснил, что начало новой волны зависит от разных факторов. Например, как быстро подготовят вакцину от заболевания или насколько ответственно население будет соблюдать меры безопасности. При этом заявления о скором появлении вакцины он назвал попыткой выдать желаемое за действительное.
Отметим, американский специалист говорит о третьей волне коронавируса, потому что в США сейчас наблюдается вторая — резкий рост возобновился после некоторого спада. В отношении России же скорее можно говорить о второй волне, потому что сейчас наблюдается спад после первой. Да и в перспективу нового подъёма заболеваемости верят не все. Хотя Минздрав напоминает, что "война ещё не закончена".
Инфографика от "Яндекса"
Напомним, сегодня стало известно, что клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции успешно завершены. Первая группа добровольцев будет выписана 15 июля, вторая — 20-го числа.