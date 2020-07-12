На Reddit рассказали о самых ужасных случаях, которые только могли произойти во время секса

Всё было в самом разгаре, когда у нас ужасно заболели животы. Только я попросила его остановиться, он тут же побежал в нашу единственную уборную. По-видимому, то, что мы ели в тот день, было не очень свежим. Мне ещё пришлось ждать полчаса, пока он освободит туалет

Apostrophe_T