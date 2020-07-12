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На Reddit рассказали о самых ужасных случаях, которые только могли произойти во время секса

Во время секса есть так много вариантов облажаться, что пользователи Reddit решили их обсудить. В разделе AskReddit ("Спроси "Реддит") юзер RealAlctine попросил поделиться ужасными историями, но ответы были ещё и забавными. В подборке ниже — десять рассказов, от которых можно покраснеть, и не только от смеха.

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Гиф © Giphy

Её маленькая чёртова крыса-собака чихуа-хуа пробралась в комнату, пока мы занимались сексом, и напала на меня. Вы не представляете, как быстро человек может бегать, когда крошечные злые зубки кусают его за хозяйство

asus_chaos

Рассказывать не буду, но дам совет: если вы вдруг решите перекусить чем-нибудь острым в ресторане, потом обязательно используйте жидкость для полоскания рта или что-то в этом роде и очень тщательно помойте руки перед тем, как приступите к делу

Holybartender83

Гиф © Giphy

Когда-то у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла к нам, чтобы уточнить, всё ли в порядке

Slothstronaught420

Это была встреча на одну ночь. Он был настолько в процессе, что не заметил, что у меня начались проблемы с дыханием (я астматик). Я не могла ему сказать остановиться и поэтому просто хрипела

clarkraph

Гиф © Giphy

Мама моей девушки целых три раза заставала нас во время секса. Потом я услышал, как она сплетничала об этом с подругой

Cyanora

Однажды во время секса кот решил, что нам очень скучно без питомца, и лёг мне на грудь, уставившись на мужа

mama202045

Гиф © Giphy

Она сказала: "Ты очень хорош!", после чего добавила: "Гораздо лучше, чем Трэвис и Мэтт"

MaxwellVonMaxwell

Всё было в самом разгаре, когда у нас ужасно заболели животы. Только я попросила его остановиться, он тут же побежал в нашу единственную уборную. По-видимому, то, что мы ели в тот день, было не очень свежим. Мне ещё пришлось ждать полчаса, пока он освободит туалет

Apostrophe_T

Гиф © Giphy

Однажды малознакомый парень прямо во время секса вдруг остановился, попросил его извинить и вышел. С тех пор мы не разговаривали

cjiguess

Девушка, когда у нас был визуальный контакт, скорчила такую смешную гримасу, что я сразу потерял весь запал. Мы тогда так и не закончили

SirSkuds

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