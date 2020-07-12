На Reddit рассказали о самых ужасных случаях, которые только могли произойти во время секса

Её маленькая чёртова крыса-собака чихуа-хуа пробралась в комнату, пока мы занимались сексом, и напала на меня. Вы не представляете, как быстро человек может бегать, когда крошечные злые зубки кусают его за хозяйство
asus_chaos
Рассказывать не буду, но дам совет: если вы вдруг решите перекусить чем-нибудь острым в ресторане, потом обязательно используйте жидкость для полоскания рта или что-то в этом роде и очень тщательно помойте руки перед тем, как приступите к делу
Holybartender83
Когда-то у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла к нам, чтобы уточнить, всё ли в порядке
Slothstronaught420
Это была встреча на одну ночь. Он был настолько в процессе, что не заметил, что у меня начались проблемы с дыханием (я астматик). Я не могла ему сказать остановиться и поэтому просто хрипела
clarkraph
Мама моей девушки целых три раза заставала нас во время секса. Потом я услышал, как она сплетничала об этом с подругой
Cyanora
Однажды во время секса кот решил, что нам очень скучно без питомца, и лёг мне на грудь, уставившись на мужа
Она сказала: "Ты очень хорош!", после чего добавила: "Гораздо лучше, чем Трэвис и Мэтт"
MaxwellVonMaxwell
Всё было в самом разгаре, когда у нас ужасно заболели животы. Только я попросила его остановиться, он тут же побежал в нашу единственную уборную. По-видимому, то, что мы ели в тот день, было не очень свежим. Мне ещё пришлось ждать полчаса, пока он освободит туалет
Apostrophe_T
Однажды малознакомый парень прямо во время секса вдруг остановился, попросил его извинить и вышел. С тех пор мы не разговаривали
cjiguess
Девушка, когда у нас был визуальный контакт, скорчила такую смешную гримасу, что я сразу потерял весь запал. Мы тогда так и не закончили
WOW-funny
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