Модель возмутила фанатов слишком откровенным бельём, надевать которое было бессмысленно

34-летняя Хлоя Саксон из Манчестера, Великобритания, никогда не откажется от примерки нового белья или купальников. Именно такой подход и привлёк в инстаграм модели 775 тысяч подписчиков. Женщина регулярно балует их откровенными фото, но в этот раз не все были довольны. Ведь комплекты на модели с каждым разом становятся всё откровеннее и откровеннее, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / chloesaxon

На новых фото Хлоя предстала, позируя возле зеркала в белом прозрачном белье, которое больше напоминало комплект кружевных полосок. Чтобы добавить игривости снимкам, модель натянула рваные джинсы, хотя они всё равно ничего не смогли прикрыть. Высокий конский хвост — любимая причёска женщины — и нюдовый макияж дополнили образ Хлои. Но фанаты были возмущены тем, насколько бельё было открытым и просвечивающим.

Фото © Instagram / chloesaxon

Почему бы просто не перестать что-либо носить lilstiffyy_23

Ты можешь хотя бы джинсы натянуть? mxrri.ana

Ну что это такое(( madllove1

Фото © Instagram / chloesaxon