Модель возмутила фанатов слишком откровенным бельём, надевать которое было бессмысленно

34-летняя Хлоя Саксон из Манчестера, Великобритания, никогда не откажется от примерки нового белья или купальников. Именно такой подход и привлёк в инстаграм модели 775 тысяч подписчиков. Женщина регулярно балует их откровенными фото, но в этот раз не все были довольны. Ведь комплекты на модели с каждым разом становятся всё откровеннее и откровеннее, пишет Daily Star.
На новых фото Хлоя предстала, позируя возле зеркала в белом прозрачном белье, которое больше напоминало комплект кружевных полосок. Чтобы добавить игривости снимкам, модель натянула рваные джинсы, хотя они всё равно ничего не смогли прикрыть. Высокий конский хвост — любимая причёска женщины — и нюдовый макияж дополнили образ Хлои. Но фанаты были возмущены тем, насколько бельё было открытым и просвечивающим.
Почему бы просто не перестать что-либо носить
Ты можешь хотя бы джинсы натянуть?
Ну что это такое((
Но как бы громко подписчики ни ругали Хлою, никто не мог отрицать, что модель выглядела потрясающе. Ведь не просто так она выбирает откровенные комплекты — просто женщине нечего скрывать. И она этим пользуется, регулярно выкладывая новые фото, от которых поклонникам становится жарко.
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