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Модель возмутила фанатов слишком откровенным бельём, надевать которое было бессмысленно

Впрочем, подписчикам Хлои не впервые приходится сталкиваться с желанием модели покрасоваться.

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Фото © Instagram / chloesaxon

34-летняя Хлоя Саксон из Манчестера, Великобритания, никогда не откажется от примерки нового белья или купальников. Именно такой подход и привлёк в инстаграм модели 775 тысяч подписчиков. Женщина регулярно балует их откровенными фото, но в этот раз не все были довольны. Ведь комплекты на модели с каждым разом становятся всё откровеннее и откровеннее, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / chloesaxon

На новых фото Хлоя предстала, позируя возле зеркала в белом прозрачном белье, которое больше напоминало комплект кружевных полосок. Чтобы добавить игривости снимкам, модель натянула рваные джинсы, хотя они всё равно ничего не смогли прикрыть. Высокий конский хвост — любимая причёска женщины — и нюдовый макияж дополнили образ Хлои. Но фанаты были возмущены тем, насколько бельё было открытым и просвечивающим.

Фото © Instagram / chloesaxon

Почему бы просто не перестать что-либо носить

lilstiffyy_23

Ты можешь хотя бы джинсы натянуть?

mxrri.ana

Ну что это такое((

madllove1

Фото © Instagram / chloesaxon

Но как бы громко подписчики ни ругали Хлою, никто не мог отрицать, что модель выглядела потрясающе. Ведь не просто так она выбирает откровенные комплекты — просто женщине нечего скрывать. И она этим пользуется, регулярно выкладывая новые фото, от которых поклонникам становится жарко.

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