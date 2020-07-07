Моделей в бикини сняли с помощью дрона, чтобы не нарушать дистанцию, и результат превзошёл ожидания

Бренд одежды Pretty Little Thing запустил в "Инстаграме" новую кампанию, но больше всего пользователей соцсети заинтересовали не купальники. Ролик, который появился в профиле бренда, был снят на дрон, и, как позже оказалось, фото для каталога были созданы точно так же. В съёмке приняли участие такие знаменитые модели, как Ариелла Нисса, Саманта Рейнер и Каела Таварес, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / prettylittlething
Несмотря на то что бренд британский, съёмку решили устроить в Австралии, чтобы показать красоты этой страны. Выбор организаторов пал на популярные пляжи и пустыни, в которых из-за пандемии не было ни туристов, ни местных жителей. На общих кадрах между моделями было значительное расстояние, в остальное время их снимали по отдельности с дрона. Стилисты, которые работали с девушками, соблюдали все правила безопасности.
Фото © Instagram / samantharaynerx и itsvakoo
Пользователи Сети были в восторге от ролика, ведь бренд представил новую коллекцию на разнообразных моделях, доказывая, что при любом цвете кожи и в любом весе можно выглядеть королевой. Но больше подписчиков поразил тот факт, что организаторы продумали все мелочи, найдя способ, при котором фешен-съёмка в условиях карантина оказалась возможна.
Фото © Instagram / ashleighmenin и kaelatavares_
Я обожаю ваш бренд!
Очень круто придумали!
Видео вышло просто потрясающее. Очень здорово!
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