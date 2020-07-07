Этой забавной историей Ханна Ловатт из Саут-Йоркшира, Великобритания, поделилась на странице в "Фейсбуке". Девушка рассказала, что они с подругой уже неделю мучились из-за расстройства желудка, и вот теперь причина наконец-то найдена. Сев ужинать, девушки заметили странный привкус пасты. Подружки принялись изучать содержимое: проверили посуду, просмотрели состав в специях и наконец-то дошли до масла, пишет Unilad.
Оказалось, что это было масло вовсе не для еды, а для волос. Флакон кондиционера очень был похож на бутылку масла со спреем, а новая формула оливкового масла с витамином Е только добавила интриги, намекая на незабываемый вкус. Видимо, при переезде бутылки перепутались, а разницы на волосах девушки, конечно же, не заметили.
Смеясь над собой, Ханна выложила фото злополучного средства для волос и пожаловалась, что из-за него выкинула хорошую сковородку. При жарке на этом "масле" курица постоянно прилипала к поверхности, поэтому девушка решила, что во всём виновато испорченное покрытие.
Мы долгое время ничего не замечали, а тут, стоило попробовать пасту, как мы поняли, что с ней что-то не то. Видимо, в этот раз я добавила куда больше кондиционера. Бекки смеялась надо мной до колик. Я всегда знала, что забавная, но не думала, что ещё и дура
Ханна Ловатт
WOW-funny
Девушка гадала о причине больного желудка, а затем присмотрелась к маслу и поняла, насколько глупа
сегодня в 08:15
Ретроградный Меркурий как образ жизни: 10 бедолаг, которым сказочно не повезло
05 июля, 14:00
Жена решила покрасить гардеробную мужа, и теперь остаётся надеяться только на его чувство юмора
04 июля, 15:00