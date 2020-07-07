Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Девушка гадала о причине больного желудка, а затем присмотрелась к маслу и поняла, насколько глупа

Просчёты и ошибки на кухне случались у каждого, но Ханне удалось побить все рекорды.

156

Фото © Facebook / Hannah Lovatt

Этой забавной историей Ханна Ловатт из Саут-Йоркшира, Великобритания, поделилась на странице в "Фейсбуке". Девушка рассказала, что они с подругой уже неделю мучились из-за расстройства желудка, и вот теперь причина наконец-то найдена. Сев ужинать, девушки заметили странный привкус пасты. Подружки принялись изучать содержимое: проверили посуду, просмотрели состав в специях и наконец-то дошли до масла, пишет Unilad.

Фото © Facebook / Hannah Lovatt

Оказалось, что это было масло вовсе не для еды, а для волос. Флакон кондиционера очень был похож на бутылку масла со спреем, а новая формула оливкового масла с витамином Е только добавила интриги, намекая на незабываемый вкус. Видимо, при переезде бутылки перепутались, а разницы на волосах девушки, конечно же, не заметили.

Фото © Facebook / Hannah Lovatt

Смеясь над собой, Ханна выложила фото злополучного средства для волос и пожаловалась, что из-за него выкинула хорошую сковородку. При жарке на этом "масле" курица постоянно прилипала к поверхности, поэтому девушка решила, что во всём виновато испорченное покрытие.

Фото © Facebook / Hannah Lovatt

Мы долгое время ничего не замечали, а тут, стоило попробовать пасту, как мы поняли, что с ней что-то не то. Видимо, в этот раз я добавила куда больше кондиционера. Бекки смеялась надо мной до колик. Я всегда знала, что забавная, но не думала, что ещё и дура

Ханна Ловатт

Выбор редакции

Loading...