Девушка гадала о причине больного желудка, а затем присмотрелась к маслу и поняла, насколько глупа

Мы долгое время ничего не замечали, а тут, стоило попробовать пасту, как мы поняли, что с ней что-то не то. Видимо, в этот раз я добавила куда больше кондиционера. Бекки смеялась надо мной до колик. Я всегда знала, что забавная, но не думала, что ещё и дура

Ханна Ловатт