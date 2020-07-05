Хозяйка установила скрытую камеру из-за пропавших кексов, и хитрый вор попался с поличным

25-летняя Кара Пробин из Рексема, Уэльс, во время карантина увлеклась готовкой и выпечкой, но все её труды пропадали в неизвестном направлении. Однако виноватая морда пойнтера Винни намекала, что в этом преступлении стоит искать собачий след. Потеряв таким образом около 15 кексов и кусков торта, Кара установила скрытую камеру, чтобы вычислить воришку, пишет Daily Mail.
Видео © Instagram / Justagspthing
Своим открытием она поделилась в "Инстаграме", опубликовав забавное видео. На нём собака медленно продвигается к кексам и периодически косится в сторону. Убедившись, что помех нет, она хватает сперва один, а затем и второй кекс. Заслышав шаги, пёсик скрывается с места преступления. Но просмотрев видео, Кара поняла, что виновата была вовсе не Винни, а её сестра Ривер.
Я думала, что это Винни, из этой парочки она самая жадная. Я хотела поймать её с поличным, ведь она настоящий преступный гений. Однажды я даже поставила на дальнюю полку миску с куском торта, а когда вернулась, торта не было, хотя миска стояла на том же месте совсем не потревоженная
Кара Пробин
Девушка объяснила, что Ривер никогда не воровала еду, даже когда во время обеда запрыгивала на стол. Зато её сестра Винни постоянно выглядела виноватой, поэтому хозяйка всё приписывала ей. Непонятно, зачем пойнтеру воровать сладости, ведь Кара спокойно угощает собак всем, что они попросят, даже сомнительными и невкусными, по мнению пёсиков, продуктами, например шпинатом. Но в такой ситуации утоляется разве что любопытство.
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