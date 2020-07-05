Хозяйка установила скрытую камеру из-за пропавших кексов, и хитрый вор попался с поличным

25-летняя Кара Пробин из Рексема, Уэльс, во время карантина увлеклась готовкой и выпечкой, но все её труды пропадали в неизвестном направлении. Однако виноватая морда пойнтера Винни намекала, что в этом преступлении стоит искать собачий след. Потеряв таким образом около 15 кексов и кусков торта, Кара установила скрытую камеру, чтобы вычислить воришку, пишет Daily Mail.

Видео © Instagram / Justagspthing

Своим открытием она поделилась в "Инстаграме", опубликовав забавное видео. На нём собака медленно продвигается к кексам и периодически косится в сторону. Убедившись, что помех нет, она хватает сперва один, а затем и второй кекс. Заслышав шаги, пёсик скрывается с места преступления. Но просмотрев видео, Кара поняла, что виновата была вовсе не Винни, а её сестра Ривер.

Фото © Instagram / Justagspthing

Я думала, что это Винни, из этой парочки она самая жадная. Я хотела поймать её с поличным, ведь она настоящий преступный гений. Однажды я даже поставила на дальнюю полку миску с куском торта, а когда вернулась, торта не было, хотя миска стояла на том же месте совсем не потревоженная Кара Пробин

Фото © Instagram / Justagspthing