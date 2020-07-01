Трогательное фото: охранник супермаркета отдал ретриверу свой зонт, не дав ему промокнуть под дождём

На днях пользовательница "Твиттера" Мэл Грейси поделилась с подписчиками трогательным фото. На нём охранник магазина вышел к золотистому ретриверу, которого хозяин оставил у двери, и прикрыл от начавшегося дождя зонтиком. "Никогда не угадаешь, как собака относится к непогоде", — пояснил свои действия парень. Девушка рассказала об этом в посте, который в короткие сроки набрал 145 тыс. лайков и 19,5 тыс. ретвитов.

Фото © Twitter / Crisp Rat

В комментариях пользователи опознали Итана Дирмена из Гифнока, Шотландия. Охранник ретвитнул популярное фото себе на стену и пошутил, что, видимо, своим поступком он осчастливил многих людей. Они поспешили его заверить, что так и есть, не забыв и про нерадивого хозяина собаки, пишет Metro.

Фото © Twitter / Ethan Dearman

Этот парень — герой! В отличие от хозяина. Ему нужно напомнить, что такое ответственность. Неужели бы он так же бросил своего ребёнка или значимую для него вещь? L

Не знакома с этим парнем, но знаю лишь, что он очень хороший человек Samantha Young

Этот охранник смог так повысить ценность бренда одним добрым поступком, как никакие миллионы не смогли бы. Это потрясающе, очень мудрый урок для всех нас Steven

Мэл Грейси. Фото © Twitter / Crisp Rat