Девушка встретила на пляже кошку, чья улыбка говорит сама за себя — вирусные фото

В группе, посвящённой путешествиям, пользовательница "Фейсбука" Семсема Махмуд поделилась серией снимков, на которых была запечатлена счастливая кошка. Девушка прогуливалась по пляжу в Таиланде, когда заметила необычного пушистика. По словам сидящей рядом хозяйки, котейка впервые вышла на прогулку к морю, и вид её поразил — как и обилие песка, в который можно зарываться лапами, пишет World of Buzz.
Всё время на пляже кошка резвилась, а с её мордочки не сходила счастливая улыбка, на которую обратили внимание пользователи Сети. Многие позавидовали беззаботной жизни питомца, а кто-то никак не мог решить, хотел он бы себе такую же кошку или хотел бы стать ею и очутиться на пляже.
Какая она миленькая!
Пользователь "Фейсбука"
Эта улыбка сделала её ещё более красивой!
Пользователь "Фейсбука"
Я прям завидую. Но и смеюсь, она такая хорошенькая
Пользователь "Фейсбука"
Некоторые подписчики группы озаботились здоровьем кошки, ведь не все животные хорошо переносят жару. Но затем решили, что у хозяйки, скорее всего, была с собой вода. Тем более на фото котейка находилась в основном в тени, так что поводов для беспокойства нет.
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