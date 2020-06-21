Девушка встретила на пляже кошку, чья улыбка говорит сама за себя — вирусные фото

В группе, посвящённой путешествиям, пользовательница "Фейсбука" Семсема Махмуд поделилась серией снимков, на которых была запечатлена счастливая кошка. Девушка прогуливалась по пляжу в Таиланде, когда заметила необычного пушистика. По словам сидящей рядом хозяйки, котейка впервые вышла на прогулку к морю, и вид её поразил — как и обилие песка, в который можно зарываться лапами, пишет World of Buzz.

Всё время на пляже кошка резвилась, а с её мордочки не сходила счастливая улыбка, на которую обратили внимание пользователи Сети. Многие позавидовали беззаботной жизни питомца, а кто-то никак не мог решить, хотел он бы себе такую же кошку или хотел бы стать ею и очутиться на пляже.

Какая она миленькая! Пользователь "Фейсбука"

Эта улыбка сделала её ещё более красивой! Пользователь "Фейсбука"

Я прям завидую. Но и смеюсь, она такая хорошенькая Пользователь "Фейсбука"