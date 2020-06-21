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Девушка встретила на пляже кошку, чья улыбка говорит сама за себя — вирусные фото

Говорят, что животные не могут показывать эмоции, но этот пушистик опроверг все подобные заявления.

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Фото © Facebook / ไอ้สัสกูเขียม V.2

В группе, посвящённой путешествиям, пользовательница "Фейсбука" Семсема Махмуд поделилась серией снимков, на которых была запечатлена счастливая кошка. Девушка прогуливалась по пляжу в Таиланде, когда заметила необычного пушистика. По словам сидящей рядом хозяйки, котейка впервые вышла на прогулку к морю, и вид её поразил — как и обилие песка, в который можно зарываться лапами, пишет World of Buzz.

Фото © Facebook / ไอ้สัสกูเขียม V.2

Всё время на пляже кошка резвилась, а с её мордочки не сходила счастливая улыбка, на которую обратили внимание пользователи Сети. Многие позавидовали беззаботной жизни питомца, а кто-то никак не мог решить, хотел он бы себе такую же кошку или хотел бы стать ею и очутиться на пляже.

Фото © Facebook / ไอ้สัสกูเขียม V.2

Какая она миленькая!

Пользователь "Фейсбука"

Эта улыбка сделала её ещё более красивой!

Пользователь "Фейсбука"

Я прям завидую. Но и смеюсь, она такая хорошенькая

Пользователь "Фейсбука"

Фото © Facebook / ไอ้สัสกูเขียม V.2

Некоторые подписчики группы озаботились здоровьем кошки, ведь не все животные хорошо переносят жару. Но затем решили, что у хозяйки, скорее всего, была с собой вода. Тем более на фото котейка находилась в основном в тени, так что поводов для беспокойства нет.

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