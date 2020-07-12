Бойфренд прислал любимой фото с друзьями, но его погубила деталь, которую заметят только девушки

Пользовательница с ником prettydreka из Майями, США, поделилась в "Твиттере" перепиской, которая произошла между ней и её бойфрендом. Парень якобы отправился гулять с друзьями и в подтверждение прислал снимок, на котором видны мужские ноги. Однако девушка заметила один нюанс, который привёл её в ярость.
Американке бросился в глаза предательски яркий педикюр на одной из ног — как раз рядом с её парнем. Prettydreka тут же заподозрила возлюбленного в измене, решив, что с ним была другая девушка. Однако бойфренд настаивал, что с ним были только парни. В итоге разговор перетёк в скандал.
Парень пытается убедить меня, что за ним стоит не девушка
Prettydreka
Пост быстро стал вирусным и набрал более 208 тыс. лайков. И многие согласились с Prettydreka в том, что её избранник явно что-то недоговаривает. И отметили, что от девушек не имеет смысла что-либо утаивать, так как они всё равно довольно быстро раскроют правду.
Мы видим пальцы с педикюром, парень
HurricaaneSZN
Фото © Instagram / yagirldreka
Мы, девочки, замечаем ВСЁ. Даже если специально не ищем
Issaprettygurll
Тот факт, что он не заметил это перед отправкой, показывает разницу между мужчиной и женщиной
Ronellexo
Однако некоторые предположили, что у одного из друзей парня просто специфические вкусы и это он красит ногти.
WOW-news
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