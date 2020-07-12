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Азербайджан сообщил о боях на границе с Арменией

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Фото: Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о боях на границе с Арменией. По данным ведомства, потери есть у обеих сторон.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон, — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

Отмечается, что столкновения продолжаются. Убито двое военнослужащих Азербайджана, пятеро ранены. Комментариев армянской стороны пока не поступало.

Обострении ситуации в Нагорном Карабахе отмечалось около трёх лет назад.

Напомним, что две страны с 1998 года конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры ведутся с 1992 года, в них участвует и Россия.

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