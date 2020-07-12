Азербайджан сообщил о боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о боях на границе с Арменией. По данным ведомства, потери есть у обеих сторон.

— Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон, — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

Отмечается, что столкновения продолжаются. Убито двое военнослужащих Азербайджана, пятеро ранены. Комментариев армянской стороны пока не поступало.

Обострении ситуации в Нагорном Карабахе отмечалось около трёх лет назад.