Азербайджан сообщил о боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о боях на границе с Арменией. По данным ведомства, потери есть у обеих сторон.
— Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон, — говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.
Отмечается, что столкновения продолжаются. Убито двое военнослужащих Азербайджана, пятеро ранены. Комментариев армянской стороны пока не поступало.
Обострении ситуации в Нагорном Карабахе отмечалось около трёх лет назад.
Напомним, что две страны с 1998 года конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры ведутся с 1992 года, в них участвует и Россия.