В Башкирии похоронили жестоко убитого грабителями 100-летнего ветерана

В Башкирии прошли похороны 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которого несколько дней назад жестоко убили грабители. Похороны прошли в его родном селе Леуза, сообщает пресс-служба руководства Кигинского района республики.
Проститься с Героем войны пришли односельчане, представители местной администрации, военные и представители общественных организаций. Траурная процессия растянулась на несколько сотен метров. Почётный караул проводил ветерана в последний путь залпом из автоматов.
— Прошёл войну, победил фашистов, а погиб от рук каких-то отморозков, по-другому их никак не назовёшь. Мы их обязательно найдём и накажем, строго накажем, — заявил на прощальной церемонии зампредседателя правительства республики Ирек Сагитов.
Напомним, грабители ворвались в дом 100-летнего Ивана Несмеянова несколько дней назад. Привязанного к стулу, его пытали в надежде выяснить, где он хранит свои сбережения. Когда злоумышленники узнали необходимую информацию, они пробили голову ветерана ломом и скрылись с миллионом рублей личных накоплений погибшего.