В Башкирии похоронили жестоко убитого грабителями 100-летнего ветерана

В Башкирии прошли похороны 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которого несколько дней назад жестоко убили грабители. Похороны прошли в его родном селе Леуза, сообщает пресс-служба руководства Кигинского района республики.

Проститься с Героем войны пришли односельчане, представители местной администрации, военные и представители общественных организаций. Траурная процессия растянулась на несколько сотен метров. Почётный караул проводил ветерана в последний путь залпом из автоматов.

— Прошёл войну, победил фашистов, а погиб от рук каких-то отморозков, по-другому их никак не назовёшь. Мы их обязательно найдём и накажем, строго накажем, — заявил на прощальной церемонии зампредседателя правительства республики Ирек Сагитов.