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Итальянцы рассказали, каких туристов они не хотят видеть в своей стране этим летом

Вторую строчку этого рейтинга заняли гости из Китая.

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Фото © Pixabay

Более 61% жителей Италии не хотят, чтобы их страну этим летом посетили туристы из США. Об этом сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, который провела исследовательская компания YouGov.

Против путешественников из Китая выступили 57% респондентов. А 44% опрошенных не хотят видеть британцев. Примерно такие же результаты дали опросы, которые проводили во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии. Примерно 61–79% опрошенных из каждой страны против гостей из США. И 57–77% не хотят видеть жителей Китая.

Что касается американцев, то только 17% из них рассматривают отдых в Италии. Примерно столько же сообщили, что намерены поехать этим летом во Францию, Испанию или Германию. А вот желающих посетить Италию из Великобритании и Швеции чуть больше — 20%.

Напомним, ранее итальянские власти сообщили, что готовы принимать российских туристов с 15 июня. При этом отмечалось, что страна не будет вводить обязательные справки для въезда россиян. Однако Россия пока сама не готова возобновить международное авиасообщение. Есть критерии, которые пока не выполняются.

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