МЧС предупредило об угрозе смерчей над морем в Сочи

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом. Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника, ожидается шквалистый ветер. А на участке Магри — Весёлое есть опасность образования смерчей над морем.
- Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду, - отмечается в сообщении.
По прогнозам спасателей, в реках может подняться уровень воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск схода селей.
Ранее Лайф рассказывал о появлении "торнадо" в Орехово-Зуеве.