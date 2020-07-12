МЧС предупредило об угрозе смерчей над морем в Сочи

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом. Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника, ожидается шквалистый ветер. А на участке Магри — Весёлое есть опасность образования смерчей над морем.