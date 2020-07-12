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МЧС предупредило об угрозе смерчей над морем в Сочи

Из-за непогоды уровень воды в реках может подняться до опасных отметок.

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Фото © Pixabay

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом. Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника, ожидается шквалистый ветер. А на участке Магри — Весёлое есть опасность образования смерчей над морем.

- Экстренное предупреждение! На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду, - отмечается в сообщении.

По прогнозам спасателей, в реках может подняться уровень воды до неблагоприятных отметок. Кроме того, возрастает риск схода селей.

Ранее Лайф рассказывал о появлении "торнадо" в Орехово-Зуеве.

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