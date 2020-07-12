"Нуждаются в поддержке государства". Путин объяснил встречу с жителями затопленного Тулуна

Некоторые моменты требуют личного вмешательства главы государства, потому что в отдельных случаях люди рассчитывают на него как на последнюю инстанцию. Именно так произошло в затопленном в 2019 году Тулуне, когда президент РФ Владимир Путин лично приехал в город в Иркутской области и прямо на улице пообщался с местными жителями.

— Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства, значит, нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь как на последнюю инстанцию, — подчеркнул Путин в эфире телеканала "Россия-1".