Путин рассказал, в каких случаях прислушивается к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин прислушивается к критике в свой адрес, однако только в тех случаях, когда помимо недовольства выдвигаются встречные предложения. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "Россия-1". Он добавил, что обращать внимание на критику считает своей обязанностью.

— Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно, — отметил президент.

По словам Путина, это вовсе не означает, что он будет реализовывать всё, что ему будет предложено. Однако знать мнения россиян по той или иной теме — неотъемлемая часть процесса управления страной.