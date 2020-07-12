Прорвало старую трубу. Лайф публикует фото с места утечки топлива на Таймыре

Лайф узнал подробности о чрезвычайном происшествии на Таймыре, где на предприятии "Норильсктрансгаза" произошла утечка топлива. Оказалось, сломалась старая труба. Параллельно с ней строят новый трубопровод — его видно на фото, которое оказалось в распоряжении Лайфа. Но он ещё не введён в эксплуатацию.

Фото: Лайф

Для ликвидации разлива топлива из трубы на место ЧП направлены ремонтные бригады, спасатели. Их снабдили абсорбентами для ликвидации последствий утечки. Находящиеся рядом болотистые озёра постарались защитить. Взяты пробы грунта. По нашим данным, если сначала предполагалось, что утекло 10 тонн топлива, то теперь, вероятнее всего, речь идёт о большем объёме - около 50 тонн.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа принять закон для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в результате аварии на норильской ТЭЦ-3.