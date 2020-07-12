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Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатуры в премьеры

В том числе глава государства по таким вопросам держит контакт с лидерами политических партий.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатуры на пост главы правительства.

Вам интересно, кто представлял? В том числе и администрация [президента], — сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства уточнил, что при назначениях на важнейшие посты кандидатов предлагают и лидеры политических партий. Президент с ними в постоянном контакте.

Администрация — это же их работа, в том числе кадровая работа, — добавил Путин.

Также сегодня президент рассказал, как относится к критике и описал пословицей политику России на мировой арене.

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