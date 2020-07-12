Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатуры в премьеры

Президент РФ Владимир Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатуры на пост главы правительства.

— Вам интересно, кто представлял? В том числе и администрация [президента], — сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Глава государства уточнил, что при назначениях на важнейшие посты кандидатов предлагают и лидеры политических партий. Президент с ними в постоянном контакте.

— Администрация — это же их работа, в том числе кадровая работа, — добавил Путин.