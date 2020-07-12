Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

Двусторонние отношения между Россией и Украиной испортились не из-за территориального вопроса. По мнению президента РФ Владимира Путина, этот момент никак не связан с вхождением Крыма в состав России.

— То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано, — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Путин отметил, что отношения начали портиться с момента государственного переворота в Киеве. Тогда новоиспечённая власть Украины в корне расходилась во взглядах с Москвой. А Крым вернулся в состав России уже после этого. Президент также выразил надежду, что однажды негатив между странами сойдёт на нет.