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Путин заявил, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

Президент выразил надежду, что рано или поздно негатив исчезнет.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Двусторонние отношения между Россией и Украиной испортились не из-за территориального вопроса. По мнению президента РФ Владимира Путина, этот момент никак не связан с вхождением Крыма в состав России.

То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано, — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Путин отметил, что отношения начали портиться с момента государственного переворота в Киеве. Тогда новоиспечённая власть Украины в корне расходилась во взглядах с Москвой. А Крым вернулся в состав России уже после этого. Президент также выразил надежду, что однажды негатив между странами сойдёт на нет.

Как ранее сообщал Лайф, Владимир Путин в ходе интервью рассказал, как относится к критике в свой адрес и в каких случаях прислушивается к ней.

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