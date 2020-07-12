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"Насильно мил не будешь". В Кремле прокомментировали возможный выход Украины из минских соглашений

Такое решение не понравится ни одной из сторон переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Отказ Украины от соблюдения минских соглашений не может понравиться ни России, ни Франции, ни Германии, участвовавшим в разработке документа для урегулирования конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В данном случае насильно мил не будешь. И выход Украины из минского комплекса мер, очевидно, не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщал Лайф, в начале июля украинский вице-премьер заявил, что минские соглашения потеряли свою актуальность. Позднее вопрос о ситуации в Донбассе стал одним из главных на совещании Совета безопасности РФ, где было отмечено, что Киев не выполняет ни минские, ни парижские договорённости.

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