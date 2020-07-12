"Насильно мил не будешь". В Кремле прокомментировали возможный выход Украины из минских соглашений

Отказ Украины от соблюдения минских соглашений не может понравиться ни России, ни Франции, ни Германии, участвовавшим в разработке документа для урегулирования конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В данном случае насильно мил не будешь. И выход Украины из минского комплекса мер, очевидно, не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".