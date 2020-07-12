"Накопилось много неопределённостей". Путин подчеркнул важность встречи лидеров ядерных держав

Президент России Владимир Путин считает хорошей идею переговоров по вопросам ядерной промышленности в международном формате. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1". В частности, речь идёт о саммите пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН.
— Очень много накопилось в международных делах неопределённостей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребованна и была бы полезной, — сказал президент.
Напомним, в начале года во время Пятого всемирного форума памяти холокоста Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем — Китай и США. Также инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций.