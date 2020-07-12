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Песков раскрыл особенности работы Путина во время кризисов

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Владимир Путин никогда не делает выводы по эмоциональным признакам.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

В своей работе президент России Владимир Путин всегда старается опираться на мнение учёных и экспертов той области, в которой сам хочет разобраться. И в итоге сам становится специалистом по данному вопросу. Нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, не стал исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом. Я всё время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или ещё что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли... Путин всегда ориентировался на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения. И в основе его точки зрения именно научный подход, экспертный подход, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщал Лайф, ранее бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что продолжает поддерживать с Владимиром Путиным добрые и товарищеские отношения.

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