Песков раскрыл особенности работы Путина во время кризисов

В своей работе президент России Владимир Путин всегда старается опираться на мнение учёных и экспертов той области, в которой сам хочет разобраться. И в итоге сам становится специалистом по данному вопросу. Нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, не стал исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом. Я всё время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или ещё что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли... Путин всегда ориентировался на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения. И в основе его точки зрения именно научный подход, экспертный подход, — сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".