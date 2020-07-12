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В Тверской области рухнул небольшой самолёт. Лайф публикует фото

К счастью, все выжили. Среди пострадавших есть ребёнок.

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Фото © LiFE

В Калязинском районе Тверской области совершил жёсткую посадку небольшой самолёт. По данным Лайфа, в районе села Василёво он днищем задел деревья и упал в заросли камыша.

Пострадали двое взрослых и десятилетний ребёнок. Им оказали помощь на месте. У пилота сломана рука, у женщины — сотрясение мозга. Ребёнок отделался ушибом руки.

Недавно в Нижегородской области за крушение самолёта приняли прорыв газовой трубы. Спасатели долго искали, куда же могло упасть воздушное судно, пока не поняли, в чём дело.

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