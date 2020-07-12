В Тверской области рухнул небольшой самолёт. Лайф публикует фото

В Калязинском районе Тверской области совершил жёсткую посадку небольшой самолёт. По данным Лайфа, в районе села Василёво он днищем задел деревья и упал в заросли камыша.

Пострадали двое взрослых и десятилетний ребёнок. Им оказали помощь на месте. У пилота сломана рука, у женщины — сотрясение мозга. Ребёнок отделался ушибом руки.