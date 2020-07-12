"Мягко стелет". Путин пословицей охарактеризовал политику России на международной арене

Президент России Владимир Путин заявил, что стиль политики РФ на международной арене можно охарактеризовать пословицей: "Мягко стелет, да жёстко спать кладёт".

— Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают, да ещё и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями. У нас есть в народе очень хорошее выражение "мягко стелет, но жёстко спать кладёт", вот это, мне кажется, вполне наш стиль, — рассказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Российский лидер также затронул тему внутриполитической ситуации в США. В частности, он прокомментировал начавшуюся избирательную кампанию и новую антироссийскую риторику. По словам Путина, те негативные явления, которые происходят в США, отражаются как на всей системе международных отношений, так и на российско-американских отношениях.

— То, что это там происходит, в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе, это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений и негативно отражается на российско-американских отношениях, — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что "противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, потому что это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные, глобальные конкуренты". А всякого рода ограничения и санкции будут вводиться, чтобы сдерживать потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят сохранить свои позиции, добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что это будет отражаться на России, но не кардинальным образом. Потому что у нашего государства "огромный потенциал внутреннего роста".