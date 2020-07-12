"Из рук вон плохое". Песков прокомментировал состояние российско-американских отношений

Отношения России и США находятся на самой низкой точке. Такую оценку им дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что пока не удаётся найти общий язык с американской стороной даже по таким важным вопросам, как контроль за ядерным вооружением и стратегическая безопасность.

— Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке. Состояние из рук вон плохое — и в двустороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела. В первую очередь по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности, — сообщил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля заявил также, что на экспертном уровне страны сохраняют контакты, но это пока не оказывает никакой роли на проблему продления договора СНВ, который на данный момент является единственным документом контроля над вооружениями в глобальном масштабе. Хотя именно Россия и США обладают самыми большими ядерными потенциалами в мире.

— Ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, который американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам, не может сравниться по объёму своего арсенала ни с Америкой, ни с нами, — заключил Песков.