"Главное — не как, а за кого". Беременная от 20-летнего пасынка блогерша вышла за него

Разница в 15 лет в возрасте не стала проблемой для официального закрепления статуса семьи за 35-летней блогершой из Краснодарского края Мариной Балмашевой и её молодым возлюбленным Владимиром Шавыриным. Видео церемонии бракосочетания, которая прошла максимально скромно, опубликовала в "Инстаграме" невеста.

— По делам покатались и заехали в загс. Расчёски не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня — не как, а за кого и с кем, — подписала видео Марина Балмашева.

Позднее блогерша всё же решила отчасти соблюсти свадебные обычаи и примерила белое платье, устроив с новоиспечённым супругом фотосессию.