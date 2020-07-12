"Главное — не как, а за кого". Беременная от 20-летнего пасынка блогерша вышла за него

Разница в 15 лет в возрасте не стала проблемой для официального закрепления статуса семьи за 35-летней блогершой из Краснодарского края Мариной Балмашевой и её молодым возлюбленным Владимиром Шавыриным. Видео церемонии бракосочетания, которая прошла максимально скромно, опубликовала в "Инстаграме" невеста.
— По делам покатались и заехали в загс. Расчёски не было. Кольца в машине. Зато было хорошее настроение и смущение. Мы очень какие-то лунтики на видео. Но вот так. Главное для меня — не как, а за кого и с кем, — подписала видео Марина Балмашева.
Позднее блогерша всё же решила отчасти соблюсти свадебные обычаи и примерила белое платье, устроив с новоиспечённым супругом фотосессию.
Как сообщал Лайф, 35-летняя блогерша из Краснодарского края, усыновившая пятерых детей, сразу после развода сошлась с 20-летним пасынком. Ради молодого возлюбленного женщина похудела на 60 килограммов и сделала пластические операции. Позднее женщина сообщила, что её лишили опеки над пятью детьми после того, как раскрылся её роман с пасынком. Но уже в начале июня она поделилась с молодым человеком и подписчиками новостью о своей беременности.