В Москве пенсионерка раскрыла кражу по бутербродам из холодильника

В Москве внимательная пенсионерка раскрыла кражу с помощью бутербродов. Женщина уезжала из города, а по приезде недосчиталась ценных вещей, сообщает Mash.

76-летняя москвичка часть лета провела на даче. Вернувшись, она не обнаружила дома мелких вещей вроде ценных столовых приборов. Сперва женщина списала это на свою рассеянность и решила, что сама куда-то задевала потерянные вещи. Однако, открыв холодильник, пенсионерка не нашла там бутербродов, которые хотела взять с собой на дачу, но забыла.

Пропажа серьёзно насторожила женщину, и она решила перебрать все свои вещи. Выяснилось, что пропали также золотые украшения, кортик и другие ценности общей суммой на 190 тысяч рублей. При этом квартира все дни находилась на сигнализации, а ключ был лишь у соцработника, на которого и упало подозрение. Сейчас с ним разбирается полиция.