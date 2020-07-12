Ученый назвал условие для победы над коронавирусом в России

Для более успешной борьбы с коронавируса в России необходим единый тест для диагностирования CoViD-19, гриппа и ОРВИ. Об этом заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев.

– Нужна такая система, чтобы можно было взять мазок и точно узнать, чем болеет человек — COVID-19, ОРВИ или коронавирусом. Сейчас нет таких тестов, чтобы точно дифференцировать диагноз, — рассказал порталу URA.RU иммунолог.

Как отметил ученый, подобные системы мультитестов существую давно. Но с появлением CoVID-19 потребовалось включение коронавирусной инфекции в список для определения. Российские учёные сейчас работают над этим. Ожидается, что подобные тесты должны появиться в нашей стране к осени.

Как подчеркнул иммунолог, сейчас основное внимание врачей приковано к борьбе с коронавирусом, но осенью начнутся сезонные вспышки гриппа и ОРВИ. Тогда медикам остро понадобиться система, которая позволила бы быстро отличать одно заболевание от другого. Хотя по словам Зверева, массовое применение данного теста ждать не стоит, потому что этот процесс будет дорогим.

– Тест-системы, способные выявить сразу несколько вирусов вряд ли будут массово применяться — это дорого. Но врачам нужно ориентироваться, что осенью появятся сезонные заболевания. Минздрав должен разработать алгоритм, чтобы различать инфекции, так как лечатся они по-разному, — заключил учёный.