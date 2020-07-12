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В Польше пьяный украинец угрожал заложить бомбу на избирательном участке

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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В Польше нетрезвый гражданин Украины позвонил в службу спасения и угрожал заложить бомбу на избирательном участке, если к нему немедленно не приедет глава района. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции.

Инцидент произошёл в муниципалитете Слупя Конецка. Правоохранители задержали 46-летнего нарушителя спокойствия, в его крови обнаружилось три промилле алкоголя.

Полиция осмотрела избирательный участок и квартиру телефонного хулигана. Сообщения о взрывчатке оказались ложными. Теперь иностранец предстанет перед судом, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в воскресенье в Польше прошёл второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным, победу одержал действующий глава государства Анджей Дуда.

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