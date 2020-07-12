Среди военнослужащих, участвовавших в Параде Победы на Красной площади, не выявлено случаев CoViD-19

Среди военнослужащих, участвовавших в Параде Победы на Красной площади 24 июня, не выявлено случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

— Благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным предпринятым мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих CoViD-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией, — цитирует Тришкина "Красная звезда".

Он уточнил, что каждый парадный расчёт, включая иностранные, имел закреплённый за собой медицинский персонал для оперативных измерений температуры тела и экспресс-тестирования, которое проходило три раза в неделю.

Кроме того, в течение всего периода военнослужащие и сопровождавшие их лица были обеспечены масками, перчатками и кожными антисептиками.

По словам представителя Минобороны, подобные условия соблюдаются и при подготовке к военно-морскому параду, который состоится 26 июля.