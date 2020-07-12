Венгрия первой из стран ЕС открыла границы для россиян. Но с некоторыми условиями

Венгрия стала первой страной Евросоюза, открывшей границы для россиян. РФ вошла в число государств так называемой жёлтой зоны. Их граждане, в отличие от жителей стран красной зоны, смогут посещать территорию страны с 15 июля, но с некоторыми ограничениями. Об этом сообщается на странице венгерского посольства в Москве в "Фейсбуке".

— Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны, — говорится в сообщении.

Если обследование не выявит подозрения на коронавирус, потребуется 14-дневный карантин. Избежать его можно при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных в течение последних пяти дней с разницей в 48 часов. При этом результаты должны быть представлены на венгерском и английском языках.

Помимо России в жёлтую зону по коронавирусу вошли Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. В красной зоне, наиболее неблагоприятной с точки зрения эпидемиологической обстановки, находятся Албания, Черногория и Украина. Список обновляется и пересматривается еженедельно.