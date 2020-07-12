"Я не могу дышать". Группа Bon Jovi выпустила песню в честь задушенного Джорджа Флойда

Рок-группа Bon Jovi выпустила песню под названием American Reckoning. Композиция посвящена протестам в США, начавшимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

— Америка в огне, на улицах протесты. Её совесть украдена, а душа в заложниках, — начинается песня.

Первый куплет заканчивается фразой "Я не могу дышать", которую Флойд повторял перед тем, как потерять сознание при жёстком задержании.

По словам лидера группы Джона Бон Джови, он не мог не написать подобную композицию, смотря на то, как "творится история".

— Я уверен, что величайший дар артиста — это его голос, с помощью которого он может обращаться к темам, которые трогают всех нас, — сказал музыкант в интервью журналу Rolling Stone.

Песня войдёт в новый альбом группы. Он должен был выйти ещё 15 мая, однако релиз пластинки отложили на осень из-за пандемии коронавируса.