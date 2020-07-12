В Харькове украинские радикалы напали на сторонников Анатолия Шария — видео

Украинский политический деятель Анатолий Шарий сообщил о нападении радикалов из "Национального корпуса" на сторонников его партии в Харькове.

О стычке в Шевченковском районе города также сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Отмечается, что в результате столкновения пострадали двое мужчин 22 и 32 лет. Они были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

На ролике, опубликованном изданием "Страна", видно, что радикалы красят забор дома в цвета российского флага, бьют людей и распыляют им в лицо баллончики. Конфликт произошёл у дома семьи бывшего депутата Верховной рады Владимира Кацубы, представлявшего "Партию регионов", которую считают спонсором Партии Шария.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

Шарий в своём телеграм-канале рассказал, что радикалы совершили нападение под прикрытием Национальной полиции. К слову, они уже взяли на себя ответственность за атаку.

По словам политика, это не первое нападение "Нацкорпуса" на представителей его партии, однако полиция не проводит задержания нарушителей.

— Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации, — написал он.

Шарий добавил, что атаки курируют в офисе президента Владимира Зеленского.