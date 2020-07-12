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В Харькове украинские радикалы напали на сторонников Анатолия Шария — видео

По предварительным данным, пострадали два человека.

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Видео © Telegram-канал "Политика страны"

Украинский политический деятель Анатолий Шарий сообщил о нападении радикалов из "Национального корпуса" на сторонников его партии в Харькове.

О стычке в Шевченковском районе города также сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Отмечается, что в результате столкновения пострадали двое мужчин 22 и 32 лет. Они были доставлены в больницу с телесными повреждениями.

На ролике, опубликованном изданием "Страна", видно, что радикалы красят забор дома в цвета российского флага, бьют людей и распыляют им в лицо баллончики. Конфликт произошёл у дома семьи бывшего депутата Верховной рады Владимира Кацубы, представлявшего "Партию регионов", которую считают спонсором Партии Шария.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

Шарий в своём телеграм-канале рассказал, что радикалы совершили нападение под прикрытием Национальной полиции. К слову, они уже взяли на себя ответственность за атаку.

По словам политика, это не первое нападение "Нацкорпуса" на представителей его партии, однако полиция не проводит задержания нарушителей.

Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации, — написал он.

Шарий добавил, что атаки курируют в офисе президента Владимира Зеленского.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил о планах радикалов по уничтожению Украины.

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