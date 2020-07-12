Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян, оно будет направлено в суд. Об этом сообщил адвокат.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.