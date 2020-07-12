Армения заявила о возобновлении обстрелов приграничной области со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении заявило о возобновлении обстрела приграничных позиций со стороны Азербайджана.
— Азербайджанская сторона возобновила обстрел из 82-миллиметрового гранатомёта в направлении нашей же позиции. Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести полную ответственность за обострение ситуации, — написала официальный представитель ведомства Шушан Степанян в "Фейсбуке".
В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что в настоящий момент армянские подразделения ведут обстрел позиций противников из миномётов, сообщает РИА "Новости".
В пресс-службе азербайджанского военного ведомства также сообщили о том, что в результате конфликта скончался третий военнослужащий, получивший ранение. Кроме того, пострадали ещё четверо.
— Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии — солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы, — сказали в Минобороны.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры ведутся с 1992 года, в них участвует и Россия. Ситуация обострилась в 2016 году, когда обстрелу подверглось мирное население. В январе минувшего года в швейцарском Давосе состоялась неофициальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой обсуждалось урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.