Анита Цой рассказала о самом страшном проявлении коронавируса

Певица Анита Цой, заразившаяся коронавирусом, рассказала о самом страшном проявлении новой инфекции. Она отметила, что, с одной стороны, болезнь напоминает грипп, но с другой — имеет весьма коварные последствия для организма.

По словам артистки, вирус начал "психологическую атаку", когда поднялась высокая температура. Звёздная пациентка пожаловалась, что "потерялась во времени и пространстве", и уточнила, что без врачей она бы не справилась. Цой подчеркнула, что не понимала, где находится, какие лекарства и в каком порядке ей нужно принимать. Она почувствовала, что начинает задыхаться и уже не может обойтись без кислородной маски.

— И у меня вдруг началась клаустрофобия. Стало реально страшно, — поделилась Цой в беседе с "Московским комсомольцем".

Певица добавила, что обратилась к врачу. И медик объяснил, что это одно из течений болезни, и посоветовал не переживать лишний раз.

Цой описала и первоначальные симптомы коронавируса. Она отметила, что в первые две недели непонятно, чего ждать. И в этом главное отличие от гриппа, с которым всё ясно. Насморк, температура проходят, и человек уже здоров. Коварный CoViD-19 же пытается "зацепиться" за весь организм.

— Здесь получается, что этот вирус начинает тебя исследовать. Сперва давай, например, покашляем. Ага, поборола кашель? Давай-ка я тебе на следующий день понос устрою. Ты и с этим справилась? Тогда мы отключим тебе, например, вкус и запах. Биологическое оружие! — заключила певица.