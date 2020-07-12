На Земле поставлен очередной рекорд по числу новых случаев CoViD-19

За последние 24 часа в мире подтвердилось 230 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из ежедневного отчёта Всемирной организации здравоохранения. Этот прирост стал максимальным с начала вспышки заболевания.

Сегодняшняя цифра побила прошлый рекорд в 228 тысяч человек в сутки, который был поставлен двумя днями ранее. Всего же за период пандемии, по данным ВОЗ, с болезнью столкнулось 12 552 765 человек. Скончалось от инфекции за аналогичный период 561 617 пациентов.