Защита не для всех. Учёные заметили исчезновение антител у переболевших CoViD-19

Учёные из Германии обнаружили, что с течением времени в организме переболевших CoViD-19 падает количество антител к данной инфекции. Об этом пишет телеканал ZDF.
Исследование было проведено с участием первых больных CoViD-19 в Германии. Они лечились от новой болезни ещё в январе. Вывод печальный. Как рассказал Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг, антитела к коронавирусу сокращались у четырёх из девяти пациентов.
Пока не ясно, как эта ситуация влияет на долгосрочный иммунитет. Теоретически, некоторые из переболевших пациентов могут заразиться повторно.
Как отмечается, похожие выводы ранее сделали и учёные из Китая. Особенно быстро антитела пропадали у тех, кто перенёс инфекцию в лёгкой бессимптомной форме.
Коронавирус: Главное
Напомним, сегодня на Земле поставлен очередной рекорд по количеству выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом. Их зафиксировали 230 тысяч.