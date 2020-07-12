Защита не для всех. Учёные заметили исчезновение антител у переболевших CoViD-19

Учёные из Германии обнаружили, что с течением времени в организме переболевших CoViD-19 падает количество антител к данной инфекции. Об этом пишет телеканал ZDF.

Исследование было проведено с участием первых больных CoViD-19 в Германии. Они лечились от новой болезни ещё в январе. Вывод печальный. Как рассказал Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг, антитела к коронавирусу сокращались у четырёх из девяти пациентов.

Пока не ясно, как эта ситуация влияет на долгосрочный иммунитет. Теоретически, некоторые из переболевших пациентов могут заразиться повторно.

Как отмечается, похожие выводы ранее сделали и учёные из Китая. Особенно быстро антитела пропадали у тех, кто перенёс инфекцию в лёгкой бессимптомной форме.