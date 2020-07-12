В Атланте застрелен рэпер Lil Marlo

В Атланте, штат Джорджия, застрелен рэпер Рудольф Джонсон, известный под именем Lil Marlo. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию.
В правоохранительных органах рассказали, что к ним поступило сообщение о ДТП в центре города. Офицеры прибыли на место происшествия и обнаружили тело 30-летнего музыканта.
По предварительным данным, рэпер был застрелен за рулём своего автомобиля. Отмечается, что нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Lil Marlo был участником лейбла Quality Control. У музыканта остались сын и дочь.
Это далеко не первая смерть рэпера в США за последнее время. Так, в 2018 году в салоне автомобиля во время попытки ограбления был застрелен XXXTentacion. В феврале 2020-го в собственном доме был убит Pop Smoke. А в июне в ходе перестрелки погиб автор хита Pop, Lock and Drop It Лоуренс Фрэнкс.