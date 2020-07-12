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В Атланте застрелен рэпер Lil Marlo

По данным полиции, музыкант был целенаправленной мишенью преступников.

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Фото © Instagram / lilmarlo_1

В Атланте, штат Джорджия, застрелен рэпер Рудольф Джонсон, известный под именем Lil Marlo. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах рассказали, что к ним поступило сообщение о ДТП в центре города. Офицеры прибыли на место происшествия и обнаружили тело 30-летнего музыканта.

По предварительным данным, рэпер был застрелен за рулём своего автомобиля. Отмечается, что нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Lil Marlo был участником лейбла Quality Control. У музыканта остались сын и дочь.

Это далеко не первая смерть рэпера в США за последнее время. Так, в 2018 году в салоне автомобиля во время попытки ограбления был застрелен XXXTentacion. В феврале 2020-го в собственном доме был убит Pop Smoke. А в июне в ходе перестрелки погиб автор хита Pop, Lock and Drop It Лоуренс Фрэнкс.

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