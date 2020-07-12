В Атланте застрелен рэпер Lil Marlo

В Атланте, штат Джорджия, застрелен рэпер Рудольф Джонсон, известный под именем Lil Marlo. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах рассказали, что к ним поступило сообщение о ДТП в центре города. Офицеры прибыли на место происшествия и обнаружили тело 30-летнего музыканта.

По предварительным данным, рэпер был застрелен за рулём своего автомобиля. Отмечается, что нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Lil Marlo был участником лейбла Quality Control. У музыканта остались сын и дочь.