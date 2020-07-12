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Врач перечислил продукты, способные вызвать анафилактический шок

Также он рассказал, как можно спасти человека в случае этой реакции.

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Фото © Pixabay

Арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки являются самыми мощными аллергенами, способными вызвать анафилактический шок. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал врач-терапевт Леонид Звонков.

Доктор также прокомментировал трагический случай, который накануне произошёл на свадьбе в Москве: невеста, страдавшая аллергией на орехи, скончалась, попробовав несколько конфет с ними. Звонков объяснил, как можно было её спасти.

В России и за рубежом продаётся препарат-автоинъектор, похожий на ручку с иглой, там есть кубик адреналина. Он тут же снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека, — сказал медик.

Ранее диетолог рассказал об опасности клубники.

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