Врач перечислил продукты, способные вызвать анафилактический шок

Арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки являются самыми мощными аллергенами, способными вызвать анафилактический шок. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал врач-терапевт Леонид Звонков.

Доктор также прокомментировал трагический случай, который накануне произошёл на свадьбе в Москве: невеста, страдавшая аллергией на орехи, скончалась, попробовав несколько конфет с ними. Звонков объяснил, как можно было её спасти.

— В России и за рубежом продаётся препарат-автоинъектор, похожий на ручку с иглой, там есть кубик адреналина. Он тут же снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека, — сказал медик.