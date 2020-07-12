Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

Погибшая накануне на собственной свадьбе 25-летняя жительница Москвы страдала аллергией на орехи. В связи с этим для угощений во время празднования заказывали продукты и лакомства без этого ингредиента. Однако по неизвестной пока причине на столе всё же оказались конфеты с небольшим содержанием орехов. По трагической случайности именно эти сладости решила попробовать во время праздника невеста, сообщает "Московский комсомолец".