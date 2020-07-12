Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

Погибшая накануне на собственной свадьбе 25-летняя жительница Москвы страдала аллергией на орехи. В связи с этим для угощений во время празднования заказывали продукты и лакомства без этого ингредиента. Однако по неизвестной пока причине на столе всё же оказались конфеты с небольшим содержанием орехов. По трагической случайности именно эти сладости решила попробовать во время праздника невеста, сообщает "Московский комсомолец".
У девушки началась острая аллергическая реакция после употребления всего нескольких конфет. Невеста стала задыхаться. Перепуганные гости немедленно вызвали скорую помощь. Но приехавшие медики не смогли уже устранить анафилактический шок, девушка скончалась.
Напомним, ранее Лайф сообщал о трагическом инциденте на одной из свадеб на Украине, где отец невесты погиб во время праздничного салюта.