В Москве "человек-паук" спустился по фасаду многоэтажки. Там его уже ждали

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Житель столицы без страховки спустился на землю по стене многоэтажного здания. Внизу его встретили полицейские, которым при задержании он оказал сопротивление. Видео инцидента опубликовали подписчики паблика "Подслушано в Тушино" в VK.

Как стало известно Лайфу, 25-летний Владислав Б. пришёл к другу и принёс с собой некое вещество, которое парни развели в бутылке и выпили. Судя по всему, эффект не заставил себя ждать — парень решил выйти из квартиры на восьмом этаже нетрадиционным способом.

Заметив "человека-паука", местные жители тут же позвали полицию. Молодой человек чуть не сорвался, но сумел удержаться и в итоге успешно спустился на землю. Там горе-альпиниста ждал сотрудник полиции, который попытался его задержать, но за решётку парень вовсе не хотел. На помощь пришли очевидцы и помогли скрутить нарушителя. Сейчас он находится в отделении психосоматики одной из столичных больниц.