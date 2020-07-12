"Это не экспансия, мы лишь восстанавливаем паритет". В России модернизируют крейсер, способный в одиночку сдержать флот НАТО

Российский флот готовится получить полностью модернизированный крейсер "Адмирал Нахимов". Судно оснащено гиперзвуковым оружием, автономной ядерной установкой, мощнейшими торпедами и ракетами, оно не имеет аналогов в мире. Всего четыре корабля подобного класса смогут противостоять всему флоту НАТО, уверяют эксперты в интервью РИА "Новости".

"Адмирал Нахимов" верно служил на страже нашей родины 15 лет и был отправлен на ремонт в сухие доки Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске в 1999 году. Специалисты заменят его артиллерийское оснащение на самое современное. Сейчас судно готовят к заводским испытаниям, ожидается, что оно будет принято на вооружение в 2022 году.

Крейсер оснащён гиперзвуковым комплексом "Циркон", что делает его неуязвимым практически для любых систем ПВО. Он может уничтожить надводный корабль и противостоять не только ракетам, но и их носителям. Кроме того, на корабле установлены системы противовоздушной обороны "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочный боеприпас "Ответ", который попадает в цель с точностью до 90% и ищет подводную лодку в заданном районе самостоятельно.

Защиту дальних рубежей обеспечивает ракета с вертикальным пуском "Полимент-Редут", а против торпед и вражеских субмарин особенно эффективен малогабаритный комплекс обороны "Пакет-НК", который наводится с помощью гидроакустической станции. С воздуха судно прикрывают ЗРК С-300Ф "Форт" и "Оса-М". В универсальных пусковых установках на борту расположатся ракеты систем "Калибр" и "Оникс". Техническое оснащение делает "Адмирала Нахимова" настоящей плавучей крепостью.

Эксперты отмечают, что он станет "оружием геополитического значения", особенно в то время, когда США и НАТО разрабатывают новые комплексы и выходят из договоров по ограничению вооружений. Артиллерийский комплект российского крейсера способен не только поражать цели на море и на суше за многие тысячи километров, но и сбивать ракеты и спутники, угрожающие из космоса.

— Американцы строят ударные вымпелы очень быстро. "Нахимов" закроет один из пробелов. И это не какая-то экспансия, мы лишь восстанавливаем паритет. Он готов топить крупные надводные цели за тысячу километров — всего один корабль изменит стратегическую обстановку в каком угодно регионе мира. Это очень важно в условиях новой гонки вооружений, развязываемой США, — подчеркнул председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Ненашев.

Тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" начали разрабатывать в СССР ещё в 1960-х, всего построили четыре корабля. Сейчас в строю остался лишь один — "Пётр Великий", он отправится на модернизацию после того, как флот получит отремонтированный "Адмирал Нахимов". Ещё два водных гиганта, "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев", скорее всего, будут утилизированы.