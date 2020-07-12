Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх своих рассказов за три доллара

Король ужасов писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх своих рассказов из сборника If It Bleeds, каждый за один доллар, сообщает издание Deadline.

Воплотить на экране задумки мастера хоррора взялись известные режиссёры Бен Стиллер, Даррен Аронофски и Джон Ли Хэнкок. Четвёртый текст ещё не продан, но им интересуется HBO.

Netflix, Blumhouse и Райан Мёрфи объединились с Хэнкоком и выбрали рассказ Mr. Harrigan's Phone. Он повествует о пареньке, который выполняет странные поручения пожилого мужчины. Когда старик умирает, юный друг кладёт ему в гроб мобильный телефон и однажды решает отправить СМС покойному приятелю. И каково же его удивление и ужас, когда ему приходит ответ.

Новеллу Rat забрал Бен Стиллер. Он выступит не только в качестве режиссёра и продюсера, но и исполнит главную роль — писателя Дрю Ларсена, который никак не может написать свой рассказ, ведь, как только у него рождается идея, происходит нечто неприятное. В отчаянии Ларсен заключает договор с крысой в старой хижине на окраине леса — автор готов заплатить за успех жизнью одного из близких. По возвращении домой его ждёт немало сюрпризов.

Компания Даррена Аронофски Protozoa экранизирует рассказ The Life Of Chuck. В нём четыре главы о жизни умершего от рака мозга Чарльза Кранца, и каждая наполнена паранормальными явлениями и мистикой.