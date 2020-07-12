В новом сезоне "Сватов" не будет двух главных героев

В седьмом сезоне популярного сериала "Сваты" не будет двух главных героев. Из-за смерти Ольги Аросевой и Владимира Зельдина родители Ольги Николаевны больше не появятся на экране. Пользователи Сети обратили внимание, что об этих персонажах нет никакой информации на странице сериала на сайте "Кино-театр.ру".

Аросева скончалась в Москве в 2013 году, а Зельдина не стало в октябре 2016 года.

Ходили слухи о том, что их роли могут исполнить другие актёры, как это уже было с Максимом Ковалёвым, однако на данный момент никакой информации по этому поводу нет.

Тем временем играющий Ковалёва актёр Даниил Белых поделился ностальгическим снимком.

— Тот случай, когда и коллеги по цеху, и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему, — написал он под фото в "Инстаграме".

Известно, что в новой части в сериале появится образ Ивана Будько в молодости. Его роль исполнит Виктор Добронравов, сын Фёдора Добронравова, играющего роль взрослого Будько.