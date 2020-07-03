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Жители украинского села устали жить без газа и перекрыли трассу

Проехать по дороге может только специальный и общественный транспорт.

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Фото © Pixabay

Жители села Грушевка Харьковской области устали долго жить без газа и вышли на акцию протеста на проходящую неподалёку трассу международного значения, частично блокировав движение по ней. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В селе Грушевка Купянского района, через которое проходит трасса государственного значения Чугуев — Меловое, около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для поддержания порядка на место были направлены 15 правоохранителей. Отмечается, что участники акции протеста предоставляют проезд специальным автомобилям, а также рейсовым автобусам с пассажирами.

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