Жители украинского села устали жить без газа и перекрыли трассу

Жители села Грушевка Харьковской области устали долго жить без газа и вышли на акцию протеста на проходящую неподалёку трассу международного значения, частично блокировав движение по ней. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

— В селе Грушевка Купянского района, через которое проходит трасса государственного значения Чугуев — Меловое, около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта, — говорится в сообщении.