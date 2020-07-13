Автоэксперт рассказал, как защитить машину в жару

Владельцам автомобилей в жаркую погоду следует убирать из салонов легковоспламеняющиеся предметы, а также не оставлять на длительное время транспортные средства на солнцепёке. Такие советы дал главный редактор журнала "Клуб четыре на четыре" (Club 4x4) Максим Ракитин.

Эксперт отметил, что забытая в раскалённом авто зажигалка с большой долей вероятности взорвётся. Кроме того, под прямыми лучами солнца температура внутри транспортного средства может достигать 70–80 градусов — владельцу может просто стать плохо, когда он сядет за руль.

— Мокрая тряпочка — это старый дедовский способ, накрывать автомобиль целиком тоже нет никакого смысла, просто потому что тогда вы организуете внутри автомобиля "парник", — сказал Ракитин в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что самый действенный способ спасти машину в жару — это светоотражающий экран. А вот покрытие салона на скорость нагрева не влияет, разве что кожа раскалится чуть сильнее. Эксперт напомнил, что по законам физики тёмные цвета нагреются быстрее.

Что касается мифа о "поплывшей" от жары краске, то он уже не актуален, так как современным материалам солнце не страшно, заключил Ракитин. Он пояснил, что единственная причина укрывать автомобиль полностью — это защита металла от износа.