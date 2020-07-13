Автоэксперт рассказал, как защитить машину в жару

Владельцам автомобилей в жаркую погоду следует убирать из салонов легковоспламеняющиеся предметы, а также не оставлять на длительное время транспортные средства на солнцепёке. Такие советы дал главный редактор журнала "Клуб четыре на четыре" (Club 4x4) Максим Ракитин.
Эксперт отметил, что забытая в раскалённом авто зажигалка с большой долей вероятности взорвётся. Кроме того, под прямыми лучами солнца температура внутри транспортного средства может достигать 70–80 градусов — владельцу может просто стать плохо, когда он сядет за руль.
— Мокрая тряпочка — это старый дедовский способ, накрывать автомобиль целиком тоже нет никакого смысла, просто потому что тогда вы организуете внутри автомобиля "парник", — сказал Ракитин в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что самый действенный способ спасти машину в жару — это светоотражающий экран. А вот покрытие салона на скорость нагрева не влияет, разве что кожа раскалится чуть сильнее. Эксперт напомнил, что по законам физики тёмные цвета нагреются быстрее.
Что касается мифа о "поплывшей" от жары краске, то он уже не актуален, так как современным материалам солнце не страшно, заключил Ракитин. Он пояснил, что единственная причина укрывать автомобиль полностью — это защита металла от износа.
Лента новостей
"Пытается создать выдуманную историю Украины". Пушков ответил писательнице Ницой на слова о русском языке
сегодня в 02:00
"Кричите в глубине души". В Японии посетителей аттракционов призвали кататься молча и в масках — видео
сегодня в 01:49
В России предложили компенсировать расходы граждан во время удалёнки
сегодня в 01:41
Ранее учёные выяснили, в каких автомобилях выше риск погибнуть при ДТП.