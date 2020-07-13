Врач рассказал, как остановить анафилактический шок с помощью вилки

Анафилактический шок можно остановить с помощью обычной вилки. О необычном способе рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

Он вспомнил историю из одного израильского ресторана. У посетительницы начался отёк Квинке, из-за которого значительно увеличивается лицо и конечности, а рядом находившийся врач ударил её вилкой в ягодицу.

— У девушки подскочил адреналин, пошёл гормон, она могла дождаться скорую, — сказал Коневский в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач отметил, что несколько раз читал эту историю и считает её правдой, ведь от боли и испуга идёт выработка гормона, который может блокировать анафилаксию.