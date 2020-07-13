"Кричите в глубине души". В Японии посетителей аттракционов призвали кататься молча и в масках — видео

В Японии посетителей парков развлечений попросили не кричать во время катания на аттракционах из-за риска распространения коронавируса. Для самых стойких даже организованы поощрения, сообщает The Wall Street Journal.

Крупнейший развлекательный комплекс Fuji-Q Highland открылся после трёхмесячных ограничений 1 июня, и почти полтора месяца руководство проводит кампанию, призванную не допустить новых заражений CoViD-19 среди посетителей.

17 июня два топ-менеджера парка молча прокатились на одной из самых страшных американских горок Fujiyama. Они сохраняли каменные лица и не забыли про медицинские маски, чтобы подать пример посетителям.

— Кричите в глубине души, — призвало руководство Fuji-Q Highland в субтитрах к ролику.

Менеджмент парка запустил целую кампанию — #Mao ("серьёзное лицо"), в рамках которой посетители аттракциона Fujiyama публикуют в соцсетях видео своих молчаливых и серьёзных лиц в защитных масках в процессе катания и участвуют в розыгрыше бесплатных билетов.

Несмотря на заманчивое предложение, среди пользователей не утихают споры о том, можно ли посещать такие развлечения молча. Большинство считает, что это слишком суровая и сложная просьба.